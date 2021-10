Le nuove offerte del volantino MediaWorld sono veramente assurde, e possono spingere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono difatti un risparmio quasi inimmaginabile fino a poche settimane fa.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere praticamente ovunque in Italia, gli acquisti sono effettuabili anche sul sito ufficiale dell’azienda, optando per la spedizione presso il proprio domicilio, la quale sarà però a pagamento (da aggiungere alla cifra mostrata a schermo). Nel caso in cui si voglia rateizzare il tutto, segnaliamo la possibilità di richiedere il Tasso Zero, ma solo al superamento della soglia dei 199 euro di spesa effettivi.

Non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale, troverete una miriade di codici sconto Amazon e tantissime occasioni.

MediaWorld: le offerte sono inimmaginabili

Le migliori occasioni disponibili da MediaWorld partono dalla fascia alta della telefonia mobile, gli utenti possono finalmente mettere le mani su uno smartphone flessibile, senza essere costretti a spendere cifre troppo elevate. Al momento, difatti, risulta acquistabile l’ottimo Motorola Razr, dietro il pagamento di soli 699 euro; restando nella medesima fascia di prezzo, è necessario anche non trascurare un prodotto del calibro di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G a 1023 euro, oppure il penultimo top di gamma di Apple, quale è iPhone 12 Pro, in vendita a 1129 euro.

Non mancano anche soluzioni molto più economiche ugualmente interessanti, ad esempio può essere acquistato Xiaomi Mi 11 Lite a 279 euro, Oppo Find X3 Lite a meno di 400 euro, ma anche iPhone XR a 495 euro modelli di casa Samsung. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.