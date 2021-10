Nvidia, Asus e Mediaworld si sono accordate per l’organizzazione del primo RTX Day. Una giornata in cui vengono messe in vendita centinaia di schede video GeForce RTX in quattro punti vendita Mediaworld in Italia.

Nvidia GeForce RTX: ecco i punti vendita

Nei vari punti vendita che vedremo tra poco saranno proposte diverse versioni di schede video, spaziando dai modelli più basilari a quelli più prestazionali:

Phoenix GeForce RTX 3060 Asus

Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition Asus

Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini Asus

ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti Asus

TUF GeForce RTX 3080 Ti Asus

Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition Asus

I prezzi partono da 389€ per la versione base RTX 3060. Ecco invece i punti vendita dove acquistare le schede video:

ROMA4 Centro Commerciale Porta di Roma

Via Alberto Lionello, 201 – 00138 ROMA (RM)

MILANO CERTOSA Media World Tech Village Viale Certosa, 29 – 20149 Milano

GENOVA

Via Operai snc, 16149 Genova (GE) CC Fiumara Shopping & Fun

CAGLIARI Direzione Mediaworld Cagliari SS 131 KM 7.650 09028 Sestu (CA)



La prima giornata è stata fissata per il 2 ottobre, ma non è escluso che ne saranno organizzate altre. Restate connessi per non perdere nessun aggiornamento.