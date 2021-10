Il volantino Comet proietta letteralmente gli utenti in una nuova dimensione di sconti, i prezzi sono veramente alla portata di tutti coloro che vogliono cercare di spendere il minimo indispensabile su ogni singolo acquisto, senza porsi alcun limite.

Avete capito bene, per contrastare le correnti limitazioni di Euronics o similari, la campagna promozionale risulta essere attiva anche sul sito ufficiale di Comet, in questo modo è facile pensare di riuscire a spendere poco, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale. La spedizione presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa, è completamente gratuita.

Comet: le occasioni sono da non perdere

Comet riserva agli utenti piacevolissime sorprese per riuscire a risparmiare sui vari acquisti effettuati, anche nel momento in cui si decidesse di puntare in alto, più precisamente verso la fascia dei top di gamma. Tra questi troviamo chiaramente l’ottimo Apple iPhone 12 Pro, un modello che a lungo è stato al centro di continue discussioni, oggi può essere acquistato alla modica cifra di 999 euro, una cifra di tutto rispetto rispetto al listino originario.

Dall’altro lato della medaglia, ovvero verso la fascia di prezzo più economica, troviamo il Realme GT Master Edition, un prodotto da poco lanciato sul mercato, che garantisce al consumatore prestazioni più che adeguate in confronto ai dirette concorrenti.

I dettagli del volantino Comet sono raccolti direttamente sul sito ufficiale, ricordando che gli acquisti sono effettuabili sia tramite l’e-commerce che i negozi.