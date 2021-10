Gli sconti attivati in questo periodo da Comet possono raggiungere livelli decisamente superiori alle più rosee aspettative, difatti i consumatori si ritrovano ad avere tra le mani una campagna promozionale piena di occasioni, con possibilità di acquisto anche legate alla telefonia di ultima generazione.

La soluzione che troverete descritta nell’articolo è da considerarsi attiva anche sul sito ufficiale, in questo modo l’acquisto sarà effettuabile comodamente dal divano di casa propria, con ricezione gratuita della merce a domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro. I modelli commercializzati, per quanto riguarda la telefonia mobile, sono interamente sbrandizzati.

Comet: questi sconti sono da far perdere la testa

Tantissimi sono i prodotti in promozione direttamente da Comet, le occasioni per risparmiare allietano la giornata degli utenti, anche per coloro che avrebbero sempre voluto acquistare uno smartphone Apple di ultima generazione. Al giorno d’oggi, infatti, risulta disponibile un iPhone 12 Pro, uno dei migliori modelli dell’ultimo anno, alla cifra finale di 999 euro, per quanto riguarda la variante no brand da 128GB di memoria interna.

Molto buona è anche l’offerta legata ad un terminale appartenente alla fascia media, ovvero al di sotto dei 400 euro di spesa. In questo caso si consiglia l’acquisto dell’ottimo Realme GT Master Edition, un modello dalle prestazioni più che adeguate, in confronto alla spesa effettivamente richiesta.

Tutti i prodotti in promozione sono riassunti direttamente sul sito ufficiale di comet, con possibilità di acquisto in ogni location sul territorio nazionale.