Il volantino del mese di Ottobre, lanciato precisamente da Euronics Bruno, promette al consumatore un risparmio superiore alle più rosee aspettative, garantendo comunque la possibilità di accedere ai migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato.

L’accesso al volantino, come è facilmente intuibile, è purtroppo limitato ad una specifica area del territorio, è bene sottolineare che gli acquisti non sono effettuabili ovunque in Italia, ma solamente presso i punti vendita di proprietà del socio suddetto (nemmeno sul sito ufficiale dell’azienda). Coloro che vorranno rateizzare il pagamento, dovranno aver speso più di 199 euro, e dovranno attendere l’approvazione da parte della finanziaria.

Euronics: questi sono gli ultimi sconti

Risparmiare con Euronics è decisamente semplice, la maggior parte dei modelli di smartphone effettivamente in promozione è legata ad una fascia che non supera i 400 euro di spesa. Più precisamente parliamo di modelli del calibro di Vivo V21, Oppo Find X3 Lite, Motorola E7 Power, Oppo A94, Oppo A54, Xiaomi Redmi 9C, TCL 20Se, Xiaomi Redmi Note 9T o anche Xiaomi Redmi Note 10S.

Sempre all’interno della medesima campagna, non mancano ottime riduzioni applicate su televisori o notebook di ultima generazione, le cui spese sono effettivamente allietate dalla possibilità di richiedere la rateizzazione. Non bisogna trascurare, infatti, il pagamento a partire da Gennaio 2022, un plus non da poco per riuscire a spalmarlo il più possibile.

I dettagli della nuova campagna promozionale sono interamente raccolti per voi nelle pagine che trovate sul sito.