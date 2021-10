WindTre rappresenta sempre una certezza per quanto riguarda sia la telefonia fissa che la telefonia mobile. Anche nel mese di Ottobre e nella stagione autunnale, il provider vuole confermarsi leader. Per le promozioni ricaricabili l’obiettivo è quello di contrastare la presenza di Iliad sul mercato, anche grazie a tariffe molto vantaggiose come la WindTre Star+.

WindTre sfida Iliad: è ancora a listino la speciale offerta con 100 Giga

I clienti che andranno ad attivare la WindTre Star+ potranno beneficiare di un ottimo rapporto tra le soglie di consumo ed i costi da vero e proprio ribasso.

Gli utenti di WindTre che attivano questa tariffa riceveranno un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo, come anticipato, è di tutto vantaggio per il pubblico: solo 7,99 euro ogni trenta giorni.

Come per altre tariffe, anche per questa promozione WindTre prevede però delle condizioni. Ad esempio, nel momento della sottoscrizione gli utenti dovranno corrispondere all’operatore una quota una tantum dal valore di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre fondamentale è inoltre la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad è propedeutico per l’attivazione della nuova rete. Per la portabilità gli utenti dovranno attendere sino a tre giorni.

Tutti coloro che sono interessati alla WindTre Star+ possono rivolgersi negli store ufficiali del provider sul territorio. Ad oggi non è disponibile l’attivazione online.