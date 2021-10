Alcune aziende stanno lavorando alla realizzazione di giochi per una versione “Pro” del nuovo Nintendo Switch con display in 4K, nonostante Nintendo abbia ripetutamente negato l’esistenza di una tale console.

I dipendenti di circa 11 società di videogiochi, che vanno da grandi aziende come Zynga a società più piccole, hanno riferito a Bloomberg di avere un kit per lo sviluppo in 4K di giochi per Nintendo Switch Pro. Un portavoce di Zynga, tuttavia, ha negato l’esistenza di questo kit. Secondo quanto riferito, il kit contiene porte aggiuntive per la connessione a un computer e più memoria per il debug del software. Il kit di sviluppo per la console Switch originale trasmette video con risoluzione 1080p, mentre il nuovo kit supporta i display in 4K per la fantomatica versione Pro che pare non esista.

Il nuovo modello dell’ultima console lanciata da Nintendo non arriverà prima del 2022, a causa di rallentamenti della produzione dovuti al Covid-19. Rapporti precedenti sulla console suggeriscono che sarà più prestante con un chipset più recente e un display più grande. Secondo quanto riferito, Nintendo ha dovuto fare i conti con le conseguenze della carenza di chip che ha colpito tutte le aziende tech. Anche la produzione delle nuove PlayStation 5 o Xbox Series X sono state colpite da questo fenomeno.

Contrariamente a quanto riportato da Bloomberg, tuttavia, la società ha ripetutamente negato qualsiasi teoria sullo sviluppo di una console Nintendo Switch Pro in 4K. L’azienda spiega che “non ha piani per nessun nuovo modello diverso dal Nintendo Switch con display OLED“, che verrà lanciato a ottobre di quest’anno.

Uno schermo più grande e migliore è una caratteristica importante già presente con il modello OLED, che si diceva sarebbe arrivato con Nintendo Switch 4K “Pro”, console in realtà inesistente. Nintendo nel frattempo ha equipaggiato inaspettatamente tutte le console Switch con audio Bluetooth con uno degli ultimi aggiornamenti software, a scapito di alcune connettività multiplayer. Nessuna notizia di una versione Pro.