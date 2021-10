Le offerte di Coop e Ipercoop accontentano gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, pagandolo davvero il minimo possibile, arriva infatti una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi veramente convenienti, da non perdere assolutamente.

Come tutte le soluzioni dell’azienda, gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente presso i vari punti vendita fisici dislocati sull’intero territorio nazionale. Gli sconti sono applicati su prodotti commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare appunto nelle medesime location, e nel caso della telefonia mobile, completamente sbrandizzati.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi attendono codici sconto e prezzi sempre più bassi.

Coop e Ipecoop: il volantino con tantissime occasioni

Coop e Ipercoop non osano con l’ultimo volantino, e puntano forte su un prodotto che può soddisfare le esigenze degli utenti che vogliono spendere davvero pochissimo sull’acquisto della telefonia mobile. Il modello attualmente disponibile è il Samsung Galaxy A22, effettivamente in vendita a soli 179 euro, nella solita variante con 64GB di memoria interna e completamente sbrandizzato.

La scheda tecnica del prodotto ne dimostra perfettamente le qualità generali, parla infatti di un terminale con display da 6,6 pollici di diagonale, ben 4GB di RAM, processore octa-core, possibilità di sblocco tramite sensore per le impronte digitali e riconoscimento del viso, ma con un plus non da poco, la batteria. Questo componente raggiunge addirittura 5000mAh, garantendo difatti una autonomia ben superiore alle più rosee aspettative, e promettendo al consumatore di poter fruire del prodotto per lungo tempo, prima di dover ricorrere alla ricarica.