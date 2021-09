Il nuovo volantino esselunga nasconde al proprio interno sconti davvero interessanti, nell’attesa di conoscere l’eventuale offerta tech, l’azienda ha deciso di lanciare una importante riduzione sull’acquisto di uno dei wearable più richiesti e desiderati al mondo.

Come al solito, il prezzo che andremo a raccontarvi è da considerarsi valido solamente presso i negozi fisici dell’azienda, le compravendite non possono essere completate tramite il sito ufficiale, o da altre parti sul territorio nazionale. In aggiunta, il prodotto in questione viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve assolutamente essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’ordine.

Esselunga: le occasioni sono assurde

Il nuovo volantino esselunga prova ad allontanarsi dal segmento più richiesto e desiderato dagli utenti, ovvero gli smartphone, buttandosi direttamente sui wearable. Già in passato l’azienda aveva scontato i vecchi modelli di Xiaomi Mi Band, e dato il successo riscontrato, ha voluto compiere un passo ulteriore verso il successo definito.

Nella campagna corrente, infatti, gli utenti si ritrovano a poter acquistare una Xiaomi Mi Band 6, quindi il modello del 2021, al prezzo finale di soli 34,90 euro. Le specifiche vincenti sono sempre le stesse, quindi dispone di un display AMOLED da 1,56 pollici di diagonale, 30 modalità di allenamento, resistenza all’acqua fino a 5 ATM, batteria dall’autonomia fino a 14 giorni, monitoraggio del sonno, misurazione dei passi, della distanza percorsa, delle calorie bruciate e del battito cardiaco.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato solo ed esclusivamente presso i negozi fisici sul territorio nazionale.