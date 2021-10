Il volantino Bennet raccoglie al proprio interno una bellissima serie di prezzi bassi, pensati appositamente per spingere gli utenti a voler acquistare la nuova tecnologia, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale della stessa.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di utenti, infatti la campagna promozionale è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nei negozi in Italia, con possibilità di accesso in ogni singola regione del paese. In aggiunta, ricordiamo che è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: le offerte del nuovo volantino

Spendere poco con Bennet è molto semplice, anche ad esempio acquistando uno degli ultimi top di gamma del 2021. In particolare risulta essere disponibile l’ottimo Apple iPhone 12, in vendita alla modica cifra di 649 euro, anche in seguito al lancio del nuovo modello, avvenuto giusto in questi giorni.

Dopo aver acquistato lo smartphone, il consiglio è di buttarsi direttamente su un accessorio, come ad esempio le Apple AirPods di vecchia generazione, pagandole solamente 99 euro.

Questo è naturalmente un piccolo esempio di ciò che vi attende da Bennet, se volete approfondire la conoscenza della campagna, dovete collegarvi il prima possibile al seguente link. Ricordate solamente che la natura del volantino è di SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte effettivamente distribuite in negozio sono estremamente limitate e potrebbero terminare prima del previsto, si consiglia sicuramente una rapida decisione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori.