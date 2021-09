Unieuro fa letteralmente incetta di sconti con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, rappresenta la perfetta soluzione per riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, senza mai spendere cifre complessivamente troppo elevate.

Il risparmio da Unieuro è possibile in ogni singolo punto vendita, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda; in questo secondo caso, lo ricordiamo, sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, ma senza distinzioni o limitazioni in merito alle categorie merceologiche.

Unieuro: il volantino con tantissime occasioni da non perdere

L’ultima campagna promozionale di Unieuro fa impazzire gli utenti, sebbene includa al proprio interno un solo top di gamma nel vero senso della parola. Questi è l’ottimo Apple iPhone 12 Pro Max, un terminale in vendita da ormai più di un anno, e surclassato dal più recente iPhone 13, disponibile all’acquisto a 1149 euro.

Coloro che invece vorranno spendere meno di 400 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, potranno fare affidamento su modelli del calibro di Realme C21, Oppo A53s, Oppo A15, Galaxy A03s, Oppo A74, Motorola Moto G10, Motorola Moto G30, Oppo A94 o anche Galaxy A32.

I dettagli della campagna promozionale descritta nel nostro articolo sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda, ricordate comunque che tutti gli acquisti possono essere effettuati sia in negozio che direttamente online, in modo da riuscire a risparmiare il più possibile.