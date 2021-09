Google Meet offre il supporto per i sottotitoli in tempo reale da oltre un anno ormai. La funzione inizialmente supportava l’inglese, ma Google ha aggiunto il supporto per spagnolo, tedesco, francese e portoghese alla fine dell’anno scorso. Tuttavia, è utile solo per le persone che parlano la stessa lingua. Per aiutare gli utenti a superare la barriera linguistica, Google Meet sta ora testando una nuova funzionalità chiamata Sottotitoli tradotti in tempo reale.

Il supporto per i sottotitoli tradotti in tempo reale è disponibile nell’ultima versione beta di Google Meet. Consente agli utenti che parlano lingue diverse di comunicare facilmente. Attualmente, la funzione supporta riunioni in inglese tradotte in spagnolo, francese, portoghese e tedesco. Ma Google potrebbe aggiungere il supporto per più combinazioni linguistiche quando la funzione sarà pronta per l’implementazione stabile.

Google Meet: in arrivo a breve il download per la funzionalità

Google afferma che la funzione aiuterà gli utenti a consumare contenuti nella loro lingua preferita, uniformando così la condivisione delle informazioni, l’apprendimento e la collaborazione. La società afferma che i sottotitoli tradotti in diretta potrebbero ‘essere particolarmente utili per riunioni e programmi di formazione con team distribuiti a livello globale. Inoltre, la funzione si rivelerà vantaggiosa per educatori e studenti.

La funzione sarà disponibile nella scheda Didascalie nelle impostazioni di Google Meet. Dopo averlo abilitato, vedrai le opzioni della lingua accanto all’ingranaggio delle impostazioni nella schermata della chiamata per aiutarti a selezionare la lingua preferita. Non appena scegli la lingua di destinazione, dovresti vedere i sottotitoli tradotti sullo schermo.

I sottotitoli tradotti in tempo reale sono attualmente disponibili nelle riunioni organizzate dagli utenti di Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Teaching & Learning Upgrade. La funzione non è disponibile nelle riunioni organizzate da Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline e Non profit, nonché dai clienti G Suite Basic e Business.