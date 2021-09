Euronics spinge gli utenti a risparmiare, ed allo stesso tempo ad acquistare la tecnologia del 2021, con una campagna promozionale veramente interessante, nonché ricchissima di prezzi molto più bassi del listino originario.

Esattamente in linea con quanto, purtroppo, visto in passato, il volantino attuale risulta essere disponibile solamente presso specifici punti vendita dislocati sul territorio nazionale. In particolar modo parliamo delle location di proprietà del socio Euronics Bruno, nemmeno sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Il Tasso Zero è sempre presente, può essere richiesto al superamento dei 199 euro di spesa effettivi, previa approvazione da parte della finanziaria.

Euronics: ecco qua la nuova campagna promozionale

Attenzione alle nuove offerte Euronics, hanno prezzi decisamente più bassi del normale, e sono principalmente legate alla telefonia mobile di fascia medio-bassa. I modelli acquistabili rientrano difatti entro i 400 euro di spesa, e vanno a toccare soluzioni del calibro di TCL 20Se, Oppo A94, Oppo A54, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10S, Motorola E7 Power, Motorola Moto G30, Vivo V21, Oppo Find X3 Lite o anche altri dispositivi del brand Xiaomi.

In alternativa potete comunque decidere di virare verso categorie merceologiche molto spesso dimenticate, quali possono essere i televisori o gli elettrodomestici, riuscendo nel contempo a godere di buone riduzioni complessive. Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics discusso nel nostro articolo, ricordando tutte le limitazioni del caso, sono effettivamente disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.