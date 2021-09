Bennet prova ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale pensata appositamente per invogliare gli utenti a spendere molto meno su ogni acquisto effettuato.

L’accesso al volantino, lo ricordiamo, è possibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non risulta essere disponibile sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. I prodotti sono interamente coperti dalla garanzia di 24 mesi, la quale prevede la riparazione gratuita dei soli difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon gratis, sono per voi in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: il volantino con le offerte da non perdere

Il volantino Bennet spinge gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, non solo smartphone come siamo solitamente abituati a vedere. Con la necessità impellente di cambiare televisore, o di acquistare un decoder esterno, in modo da adeguarsi all’ormai imminente lancio del DVB-T2 sul territorio nazionale, ecco arrivare un’offerta molto speciale. Gli utenti potranno pensare di acquistare un eccellente Samsung LED da 55 pollici, una perfetta smart TV con tanto di applicazioni da installare, alla cifra finale di 399 euro.

Dopo aver acquistato il televisore, potrebbe essere arrivato il momento di avvicinarsi ad una console da abbinare, ecco allora che Bennet propone l’acquisto di una Xbox Series S, in vendita nel periodo corrente a soli 279 euro (circa 20 euro in meno rispetto al listino originario).

Per ogni altra informazione in merito al volantino Bennet, collegatevi il prima possibile a questo link.