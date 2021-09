EA Dice ha rivelato che la beta ritardata di Battlefield 2042 inizierà la prossima settimana, ma il beta test gratuito non sarà completamente gratuito per tutti i giocatori. Le domande frequenti sulla beta aperta di Battlefield 2042, confermano che coloro che desiderano accedere alla beta su piattaforme Xbox richiederanno un abbonamento Xbox Live Gold, mentre quelli su piattaforme PlayStation non richiederanno un abbonamento PS Plus.

‘La Open Beta di Battlefield 2042 è disponibile per giocare su PC (tramite Origin, app EA, Steam ed Epic) e console (PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S),’ afferma la FAQ.

Battlefield 2042: gli utenti Xbox dovranno avere un abbonamento attivo

All’inizio di quest’anno, Microsoft ha reso i giochi free-to-play su piattaforme Xbox più accessibili, eliminando la necessità per i giocatori di avere un abbonamento per Xbox Live Gold, l’abbonamento al servizio di gioco online di Microsoft. Ciò significava che i giocatori Xbox potevano accedere a giochi free-to-play come Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Fortnite e altri senza dover pagare un abbonamento, rendendoli effettivamente free-to-play. Allo stesso modo, i giocatori PlayStation non hanno bisogno di un abbonamento PS Plus per giocare a questi giochi.

Tuttavia, Battlefield 2042 non è un gioco free-to-play e invece è un titolo a prezzo pieno che comprende tre diverse esperienze multiplayer. Tuttavia, per una beta aperta, chiedere un abbonamento Xbox Live Gold sembra un po’ eccessivo, specialmente quando i giocatori PlayStation non lo richiedono.

Inoltre, se questo è un approccio che prosegue con la versione principale di Battlefield 2042, offrirà ai giocatori PlayStation un vantaggio rispetto a quelli su Xbox, consentendo loro di accedere al gioco principale per il costo iniziale del gioco senza dover spendere di più per un abbonamento.