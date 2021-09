Microsoft ha rilasciato i dettagli di un aggiornamento per Windows 11 che contribuirà all’ambizione dell’azienda di creare legami più stretti tra il suo nuovo sistema operativo e i dispositivi Android.

Al suo recente evento Surface, l’azienda ha presentato brevemente una nuova versione dell’app ‘Il tuo telefono’, che consente agli utenti di collegare il proprio smartphone Android al PC per accedere a messaggi, notifiche e altro ancora.

Windows 11 è previsto per il lancio tra una settimana

Come le altre app per Windows di Microsoft (Calendar, Mail, Snipping Tool ecc.), ‘Il tuo telefono’ sta ricevendo un nuovo aggiornamento per Windows 11, oltre a un aggiornamento dell’interfaccia che mette in primo piano il pannello delle notifiche.

Sebbene l’aggiornamento non sembri offrire nuove funzionalità, porterà l’app in linea con la nuova estetica di Windows 11, caratterizzata da angoli arrotondati e una tavolozza di colori tenui. Anche l’interfaccia è nuova, con il feed delle notifiche appuntato sul pannello di sinistra e la barra di navigazione (dove gli utenti possono accedere a messaggi, foto, app e schede delle chiamate) nascosta nella parte superiore della finestra.

Storicamente, Apple è sempre stata all’avanguardia quando si tratta di sinergie tra PC e dispositivi mobili; i vantaggi dell’ecosistema che l’azienda ha creato rendono più probabile che una persona possieda più dispositivi Apple e meno probabile che cercherà altrove per acquisti futuri.

L’app ‘Il tuo PC’ tenta di offrire alcuni degli stessi vantaggi agli utenti Windows che possiedono dispositivi Android, consentendo loro di accedere ai messaggi ed effettuare chiamate senza dover infilare la mano in tasca.

All’evento di lancio di Windows 11, Microsoft ha anche rivelato che le app Android funzioneranno in modo nativo anche su Windows 11, scaricabili tramite il Microsoft Store. Sebbene i dispositivi Windows 11 e Android probabilmente non funzioneranno mai allo stesso modo di iPhone e Mac, Microsoft sta almeno lavorando per colmare il divario.