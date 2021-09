Vodafone per la stagione autunnale desidera confermare la strategia commerciale già andata in scena nel corso dell’estate. Il provider inglese pensa ad una serie di promozioni low cost per attirare sempre di più i clienti che intendono effettuare il cambio di operatore. Nel mese di Settembre una grande occasione è rappresentata dalla tariffa chiamata Special 70 Giga.

Vodafone, la migliore tariffa con 70 Giga a Settembre

I clienti che andranno ad attivare Special 70 Giga potranno beneficiare di una proposta che comprende soglie senza limiti e costi da vero e proprio ribasso. Nel dettaglio il pacchetto di questa ricaricabile targata Vodafone prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che andranno ad attivare la ricaricabile di Vodafone avranno anche una garanzia ulteriore con i costi bloccati almeno durante primo semestre. A differenza del recente passato, nei primi sei mesi il provider non potrà applicare modifiche unilaterali su costi e su soglie di consumo.

Per l’attivazione della Special 70 Giga è necessario aggiungere al prezzo di rinnovo mensile soltanto una quota extra dal valore di 10 euro. Questa quota sarà necessaria per la ricezione della SIM.

Tutti gli interessati alla ricaricabile possono rivolgersi presso uno dei punti vendita del gestore. Ricordiamo che per attivare la Special 70 Giga di Vodafone è allo stesso tempo necessaria la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. In tal caso, è prevista un’attesa di tre giorni lavorativi.