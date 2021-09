Vodafone Special Minuti 20GB è l’interessante offerta che questo mese l’operatore ha deciso di mettere al servizio dei consumatori. Il canone mensile utile per la sottoscrizione dell’offerta è pari ad 11,99 euro (5 euro per il primo mese grazie all’iniziativa “Prova Vodafone”).

L’attivazione potrà essere richiesta solo dai clienti che attiveranno un nuovo numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Special Minuti 20 GB scontata di 5 euro per i nuovi clienti

Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche di questa promozione. Nello specifico, il bundle messo al servizio dell’utente dall’offerta Vodafone Special Minuti 20GB include: minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, e 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile.

Il corrispettivo di attivazione ammonta ad 1 centesimo di euro e, come già detto, è attivabile solo richiedendo una nuova numerazione. Oltre all’entry fee è previsto il costo di 10€ per la SIM con 5 euro di credito a disposizione per i successivi rinnovi. La promozione Under 25 che abbiamo appena visto è disponibile nei negozi Vodafone aderenti a tale iniziativa per un periodo di tempo limitato. Infine, per il momento, la tariffa in questione non è attivabile online.

Inoltre, è possibile usufruire di uno specifico quantitativo di dati mobili in roaming, mentre, il traffico voce è compreso senza limitazioni anche all’interno dell’Unione Europea. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.