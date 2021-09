Il volantino Esselunga fa paura alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e garantiscono al consumatore l’accesso ad alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

La spesa è assolutamente ridotta, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti possono essere completati solamente presso i vari punti vendita fisici in Italia, non sul sito ufficiale o comunque presso altre location. Inoltre, come se non bastasse, le scorte sono estremamente limitate, potrebbero difatti terminare anche prima della data di scadenza della campagna stessa.

Esselunga: approfittate subito delle nuove offerte speciali

Offerte a più non posso da Esselunga, anche se principalmente concentrate sul Galaxy A22. Il prodotto dell’azienda sudcoreana può difatti essere acquistato con un esborso finale di soli 189 euro, per quanto riguarda la variante no brand, con garanzia di 24 mesi, e sopratutto con 64GB di memoria interna (ad ogni modo espandibili tramite microSD).

Le specifiche tecniche lo descrivono come un dispositivo nella media, ma con una plus non da poco, rappresentato perfettamente dalla batteria da ben 5000mAh. Questo componente permette di godere di una autonomia unica nel proprio genere, in grado di renderlo assolutamente speciale, e con il quale fruire delle varie prestazioni per lungo periodo.

Per il resto integra un processore octa-core, un display da 6,6 pollici (sebbene con risoluzione FHD+), 4GB di RAM, sblocco con l’impronta digitale e con il viso, per finire con 3 sensori fotografici.