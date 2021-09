Bayonetta 3: manca sempre meno all'uscita del gioco, ecco le parole del director

Tutto pronto per l’uscita di Bayonetta 3 (o quasi), manca solo l’ottimizzazione e la risoluzione di eventuali problemi. A dirlo vi è il director della terza stagione della serie di videogiochi hack and slash sviluppata da Platinum Games. Qui di seguito è riportato il suo discorso, parola per parola.

Bayonetta 3: cosa succederà nella nuova edizione per Nintendo Switch?

Nella dichiarazione completa il director ha spiegato: “Ciao a tutti! Sono Yusuke Miyata, il director di Bayonetta 3. Vi abbiamo fatto aspettare per molto tempo, ma sono molto felice che finalmente siamo riusciti a presentarvi un nuovo trailer.

Questa è la prima volta che lavoro alla serie Bayonetta, ma proprio come tutti voi, sono un grande fan e ho giocato senza sosta ai giochi precedenti. Dopo essere stato scelto come director, ovviamente non solo ho giocato di nuovo ai giochi precedenti, ma ho anche letto tutti i libri relativi a Bayonetta dall’inizio alla fine, prima di iniziare una profonda discussione con Kamiya-san su ogni aspetto del gioco, dai sistemi alle ambientazioni, prima di mettermi al lavoro.

Una delle maggiori attrattive dei giochi di Bayonetta è il carattere misterioso e affascinante di Bayonetta stessa, così come quello dei personaggi unici che la circondano. Ho lavorato allo sviluppo di diversi personaggi, e ho sfruttato al massimo questa esperienza per far emergere il fascino di Bayonetta e della banda.

Sono anche molto attento all’azione, che è essenziale per la serie Bayonetta. Kamiya-san mi ha quasi letteralmente parlato di “azione collegata direttamente al cervello“. Fondamentalmente, questo è il tipo di gameplay d’azione soddisfacente che deriva dalla possibilità di controllare il personaggio esattamente come si vuole. Il DNA di quell’azione è stato adeguatamente trasmesso anche a questo gioco. Sia in quanto sviluppatori che in quanto fan, stiamo tutti lavorando a Bayonetta 3 tenendo a mente questi 2 aspetti ammalianti della serie, con l’obiettivo di superare tutte le aspettative.