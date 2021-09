È ufficiale: Tiger King avrà un sequel. Netflix ha confermato il seguito del documentario del 2020. Lo streamer ha promesso “più follia e caos” e ha anche pubblicato un breve video teaser.

Si vocifera da tempo di una seconda edizione di Tiger King e ad agosto è stato pubblicato un elenco per un sequel su Netflix, attirando i titoli dei giornali, ma poi è stato rimosso.

Tiger King ha seguito la vita del guardiano dello zoo e del criminale condannato Joe Exotic, diventando un icona pop nei primi giorni della pandemia di coronavirus. Una miniserie con Kate McKinnon di Saturday Night Live nei panni di Carole Baskin e John Cameron Mitchell nei panni di Joe Exotic è attualmente in produzione.

Netflix ha annunciato diversi altri progetti documentari che esplorano diversi scenari, insieme a questo trailer che include alcuni filmati di Tiger King 2.

Ecco gli altri progetti

Il burattinaio: caccia al truffatore definitivo (gennaio 2022): Dagli acclamati registi dietro The Imposter, questa serie in tre parti racconta la storia sbalorditiva di uno dei truffatori più audaci del mondo che è stato condannato nel 2005.

Il truffatore di Tinder (febbraio 2022): racconta la storia di un truffatore che si è finto un playboy miliardario su Tinder, e di alcune donne che hanno deciso di smascherarlo.

Cattivo vegano (2022): La ristoratrice Sarma Melngailis diventa la ‘Vegan Fugitive’ quando viene truffata per milioni da un uomo che la convince di poter espandere il commercio e rendere immortale il suo amato pitbull, purché non metta mai in discussione le sue richieste, che diventano sempre più bizzarre.