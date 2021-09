Ormai quasi tutti gli operatori hanno l’abitudine di rimodulare i contratti con i propri utenti. Molti utenti che continuano a dare fiducia agli utenti più affermati, restano delusi dai continui aumenti che vengono imposti. Oggi tocca a WindTre che ha deciso di rimodulare alcune sue promozioni.

WindTre: ecco chi è colpito dagli aumenti

Dal 5 settembre diversi utenti hanno avuto un aumento del prezzo del canone mensile per la loro promozione telefonica. Con un SMS inviato il 2 agosto, l’azienda avvisava i propri clienti che ci sarebbe stato questo aumento a partire dal mese successivo.

Questo aumento non ha però sconfortato tutti gli utenti, anzi, alcuni ritengono che sia giusto se non addirittura conveniente. Infatti WindTre, assieme all’aumento di 2€, ha deciso di regalare 30 Giga di traffico dati in più ogni mese. Questo “compenso” ha diviso i clienti dell’operatore, da una parte gli indignati per l’aumento, dall’altra i felici per il traffico dati maggiorato.

Non sappiamo precisamente quali promozioni sono state colpite, l’unica informazione è che si parla di offerte appartenenti alla famiglia Wind Smart.