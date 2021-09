Il pacchetto di offerte WindTre GO di settembre conquista tutti i clienti Iliad e MVNO invogliandoli ad effettuare il trasferimento del numero. Le tariffe, disponibili direttamente online, attirano l’attenzione per gli ottimi servizi proposti e per il costo irrisorio previsto per il rinnovo mensile.

I nuovi clienti provenienti dal gestore francese Iliad o da uno degli operatori virtuali indicati da WindTre possono infatti ricevere fino a 101 GB a partire da un costo di soli 7,99 euro al mese. Le tre offerte disponibili sono:

la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition

la WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital

la WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition

Passa a WindTre con le offerte GO a partire da 7,99 euro al mese!

La WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è disponibile a soli 7,99 euro al mese e propone: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, invece, è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto, e include: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

La WindTre GO 100 Special + Digital Limited Edition è l’offerta disponibile a un costo di 9,99 euro al mese, da affrontare tramite credito residuo. La tariffa WindTre propone ogni mese i seguenti contenuti: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati per la navigazione.