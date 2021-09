Prezzi veramente incredibili sono finalmente disponibili da expert, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su prodotti veramente molto scontati.

La spesa da Expert è assolutamente ridotta ai minimi termini, tutti i consumatori possono effettivamente pensare di accedere ad un buon quantitativo di sconti, riuscendo difatti a risparmiare moltissimo. Gli acquisti sono effettuabili sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale; solamente in questo secondo caso, indipendentemente dalla cifra raggiunta, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: le offerte del volantino

Il volantino Expert cerca di assecondare il più possibile le richieste dei consumatori italiani, infatti punta forte su uno dei top di gamma più richiesti in assoluto. Stiamo ovviamente parlando del Galaxy S21+, il miglior modello dell’azienda sudcoreana, finalmente acquistabile con un esborso finale di soli 799 euro. La cifra può apparire ancora elevata, ma se confrontata con il listino, e quanto il mercato è in grado di offrire, è effettivamente più che adeguata.

L’alternativa più economica è invece rappresentata dal Realme GT Master Edition, un dispositivo da meno di 400 euro, con il quale è possibile godere di buone prestazioni generali.

Il dettaglio della campagna promozionale è perfettamente visibile nelle pagine sottostanti, ricordando ad ogni modo che l’acquisto può essere completato anche online sul sito ufficiale. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e per quanto riguarda la telefonia mobile, sono anche completamente sbrandizzati.