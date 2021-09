Gli sconti attivati da MediaWorld sono assolutamente folli, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare di limitazioni particolari.

Avete capito bene, come al solito, anche la suddetta campagna promozionale di MediaWorld non si pone alcun limite, rendendo disponibili tutti gli sconti in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale. In questo secondo caso, gli utenti potranno richiedere la consegna diretta al proprio domicilio, previo pagamento di una piccola quota, in genere non superiore ai 9,99 euro.

MediaWorld: che sconti nel volantino

Il volantino MediaWorld spinge gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, anche di fascia particolarmente elevata. Basti pensare, ad esempio, al Samsung Galaxy S21+, un top di gamma a tutti gli effetti, con il quale al giorno d’oggi è possibile pensare di confrontarsi, spendendo cifre che non superano i 799 euro di spesa effettivi.

Le alternative proposte direttamente dal volantino non sono comunque da meno, sebbene la qualità e le prestazioni generali vadano calando. In particolar modo possiamo pensare di mettere le mani su Oppo Reno 6, nuovissimo modello appena presentato sul mercato, scendendo poi verso Oppo Find X3 Lite, Galaxy A22, Galaxy A52s, Galaxy A32 o anche il recente Oppo A74.

Come avete potuto notare sono tutti prodotti di buona qualità, e sopratutto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna promozionale, non dimenticatevi di aprire le pagine che trovate qui sotto.