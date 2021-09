Non si finisce mai di imparare qualcosa con WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook. Le sue funzionalità sono davvero uniche e in continua crescita, ma anche i trucchi non scherzano. Ce ne sono una vera infinità. Infatti anche l’icona stessa dell’app nasconde un trucco sia per i dispositivi Android che per quelli iOS. Ovviamente le funzionalità che si celano dietro sono differenti, ma in tutti e due i casi ne facilitano e velocizzano l’utilizzo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: il trucco nascosto dietro una semplice icona

Lo sapevate che dietro una semplice icona si nasconde un mondo ricco di funzionalità pronte a facilitare e velocizzare l’utilizzo di un’app? In questo caso vi parleremo di WhatsApp, ricca di nuove funzioni. L’app del Gruppo Facebook nasconde un trucco che si svela tenendo premuta, per alcuni secondi, la sua icona senza rilasciare il dito.

Ovviamente dovremo posizionarla sulla Home del nostro dispositivo. Facendo quanto detto poc’anzi, dall’icona di WhatsApp si aprirà un menù a tendina con alcune opzioni selezionabili. Vediamo insieme quali sono quelle su Android e quelle su iOS.

Se siamo in possesso di un dispositivo Android comparirà l’accesso alle 4 chat più recenti oltre alla fotocamera. Se invece ci troviamo di fronte a un dispositivo iOS si apriranno diverse possibilità tra cui l’accesso alla fotocamera, come per Android, ma non solo. Sarà possibile anche mostrare il nostro codice QR, collegato a WhatsApp, utile per farci aggiungere come contatto da qualcuno senza dover procedere con la registrazione. Inoltre si potrà avviare una nuova chat con qualsiasi contatto direttamente dalla Home e senza aprire l’app. Infine un’ultima opzione permetterà all’utente di effettuare una ricerca all’interno delle chat già esistenti.

Insomma, anche in questo caso non c’è nulla di nuovo sotto il sole, ma almeno questo trucchetto può rendere più fruibile l’utilizzo di WhatsApp. Nel frattempo restiamo in attesa dell’arrivo di nuove funzionalità promesse dagli sviluppatori e ricche di novità spaziali.