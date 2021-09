Il volantino Expert del mese di Settembre nasconde al proprio interno occasioni mai viste prima, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Spesa ridottissima grazie ad una campagna promozionale finalmente diffusa sull’intero territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che gli acquisti possono essere completati anche sfruttando l’e-commerce aziendale, e richiedendo la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio.

Expert: la campagna promozionale più in voga del periodo

Il prodotto maggiormente interessante dell’intero volantino Expert, è chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un dispositivo che non necessita assolutamente di presentazioni, apprezzatissimo e richiesto da milioni di utenti in tutto il mondo, finalmente disponibile ad una cifra non troppo elevata, pari a 799 euro (per quanto riguarda la variante no brand con garanzia di 24 mesi).

L’altro dispositivo di cui consigliamo l’acquisto, ed appartenente ad fascia di prezzo decisamente inferiore, quasi dimezzata, è il realme GT Master Edition, un modello da poco lanciato sul mercato italiano, che promette ottime prestazioni generali a soli 399 euro.

Questi sono i due dispositivi maggiormente interessanti, sebbene tuttavia all’interno del volantino Expert si possano scovare innumerevoli prodotti da non perdere, e disponibili a prezzi molto inferiori rispetto al listino originario.

