Bethesda ha rilasciato oggi una nuova patch Deathloop che si dice risolverà parzialmente il problema di lag occasionale del gioco. La versione 1.708.4.0 è ora disponibile su entrambe le versioni di avvio del gioco Steam e Bethesda.

Bethesda afferma che la patch ‘risolve un problema riscontrato da alcuni giocatori su PC per cui il movimento della fotocamera basato sul mouse potrebbe causare la comparsa di lag. Bethesda ha aggiunto che un problema di lag separato apparentemente causato da framerate elevati su PC verrà risolto in futuro una volta che avranno maggiori informazioni.

Deathloop: i giocatori su PC devono scaricare questo aggiornamento

Nonostante la ricezione complessiva positiva, molte delle recensioni negative del gioco su Steam includevano commenti sul lag durante il gioco. Mentre le teorie su cosa ha causato il lag includevano qualsiasi cosa, da Denuvo DRM agli errori di accesso alla scrittura della memoria, l’ultimo video del Digital Foundry sull’argomento ha indicato per la prima volta che il problema risiedeva nel movimento basato sul mouse.

Come racconta il Digital Foundry, il lag era semplicemente il risultato del movimento della fotocamera che si fermava ogni 14 fotogrammi se si giocava con un mouse a 120 fps. Si dice che non sia davvero la tua GPU o CPU che lotta per produrre un framerate elevato, è l’animazione della telecamera. Se modifichi il framerate a qualcosa come 100 fps, la fotocamera aumenta effettivamente la sua velocità per un fotogramma, aggiungendo una distanza extra non intenzionale al movimento del mouse.

Anche i monitor a frequenza di aggiornamento variabile con G-Sync o FreeSync a framerate sbloccati sembrerebbero laggare. Un problema meno frequente scoperto da Digital Foundry è che quando si carica una nuova mappa, ogni 600 frame potrebbe essere un frame ridondante, causando un vero e proprio stutter. Sembra che un semplice riavvio del gioco o il caricamento di una nuova mappa possa risolvere il problema.