Gli sconti Comet sono letteralmente da impazzire, gli utenti sono prontissimi a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, riuscendo nel contempo a spendere sempre molto meno su ogni acquisto.

La campagna promozionale, fortunatamente, risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale di Comet, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente effettuati dal divano di casa, con spedizione gratuita presso il proprio domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: il volantino che nessuno si aspettava

Il volantino Comet nasconde al proprio interno un elevato quantitativo di sconti, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. In particolar modo è possibile pensare di acquistare un ottimo Apple iPhone 12 Pro, il vecchio top di gamma dell’azienda di Cupertino, al prezzo finale di 999 euro.

Molto allettanti sono anche gli sconti legati alla fascia intermedia, ovvero a quei dispositivi i cui prezzi finali non vanno oltre i 499 euro di spesa. In particolare parliamo di modelli del calibro di Xiaomi Mi 11i, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A32 5G, Oppo A94, Realme GT Master Edition (disponibile all’acquisto a 399 euro), per finire con realme Narzo 30, Xiaomi Redmi 9C e similari.

Gli acquisti, come anticipato, possono essere completati ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nei singoli punti in cui è stato completato l’ordine. I dettagli del volantino sono disponibili per tutti nelle pagine sottostanti.