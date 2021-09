Amazon è una macchina da soldi in grado di fatturare letteralmente decine di miliardi di dollari. Negli anni la compagnia ha allargato il proprio campo d’azione, ma l’e-commerce rimane una parte fondamentale. Recentemente hanno deciso di guadagnare ancora di più tramite sfruttando gli annunci pubblicitari, annunci già presenti, ma che verranno aumentati di molto.

Navigando sulla piattaforma ufficiale di Amazon si può tranquillamente notare, sempre se non si ha un ad-block attivo, la presenza nella parte superiore delle ricerche di alcuni annunci pubblicitari di prodotti. Di solito sono al massimo tre questi prodotti, ma la compagnia ha deciso di raddoppiarli il che potrebbe essere particolarmente fastidioso per chi usufruisce del tutto da mobile.

Amazon e le pubblicità

Questo carico però non è l’unica mossa attuata per aumentare il profitto. Secondo alcune compagnie pubblicitarie infatti, Amazon ha deciso di far pagare ancora di più per posizionare il proprio prodotto nei suddetti riquadri. Se un anno fa il cost per click era di 86 centesimi di dollaro, ora si parla anche di 1,27 dollari.

Questo effetto sulle entrate si è già visto che Amazon non ha iniziato da poco a fare tutto questo. I ricavi del secondo trimestre sono stati infatti di 7,9 miliardi dollari ovvero un aumento dell’87% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un aspetto che potrebbe aver convinto la compagnia in tal senso è forse la differenza rispetto ad altri colossi del settore come Ali Baba. Se le pubblicità per Amazon sono il 5,8% delle entrate, per la controparte cinese è dell’8,7%. La differenza con Google e Facebook è poi abissale, ma il mercato è completamente diverso.