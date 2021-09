Per gli abbonati di TIM c’è una grande occasione in queste ultime settimane. Anche nei mesi estivi, infatti, il gestore itlaiano ha deciso di proporre una serie di rimodulazioni per tutti i suoi clienti. A differenza delle precedenti modifiche dei listini, però, in questo caso il cambio è a favore degli stessi abbonati.

TIM, possibile risparmio di 2 euro ogni trenta giorni

Il cambio di passo di TIM rispetto al passato riguarda il servizio Sempre Connesso. I clienti del gestore nazionale avranno la possibilità di rinunciare al servizio Sempre Connesso con un possibile risparmio in termini di credito che arriva a 2 euro al mese. Il servizio divenuto automatico per tutti i piani ricaricabili durante lo scorso inverno, a partire dal 31 Maggio può essere cancellato da ogni singolo utente.

Per quanto concerne le altre condizioni di Sempre Connesso, TIM non ha previsto modifiche. Il servizio diventerà operativo per il pubblico durante la fase di rinnovo della propria ricaricabile di riferimento. In caso di mancato credito per procedere con il rinnovo automatico dell’offerta, gli utenti avranno la possibilità di attivare ticket temporaneo che prevede soglie senza limiti da utilizzare per le chiamate, i messaggi e la connessione internet.

Il ticket temporaneo di TIM avrà la validità di un giorno per un costo di 0,90 euro. Possibile anche un rinnovamento per il secondo giorno al prezzo di 1,80 euro. Soltanto a partire dal terzo giorno sarà operativo il blocco dei consumi. Il saldo a debito degli utenti sarà recuperato alla prima ricarica utile. Per la disdetta del servizio, i clienti possono affidarsi al call center ufficiale, 119.