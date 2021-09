Sotto il punto di vista commerciale, Iliad resta leader nel campo della telefonia mobile in Italia. Il gestore francese assicura a tutti i nuovi utenti anche in questi giorni la tariffa Giga 120. Gli abbonati che optano per questa promozione avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga. Il costo è confermato in 9,99 euro al mese.

Iliad, le tempistiche per il possibile addio al 3G

Con la nuova ricaricabile di Iliad, i clienti inoltre potranno beneficiare di un’opzione aggiuntiva. Il servizio 5G è garantito dal provider francese senza alcun genere di costo aggiuntivo, a differenza di quanto accade invece con gli altri operatori attivi in Italia.

Il 5G per Iliad caratterizza il presente, ma soprattutto il futuro della compagnia. Le prospettive di crescita in questo caso sono rilevanti: già dal 2022 il gestore francese punta a portare le reti internet di nuova generazione in gran parte del territorio nazione.

Proprio gli investimenti sul 5G però provocheranno una serie di possibili cambiamenti per il pubblico. Anche per Iliad, ad esempio, si fa sempre più strada l’ipotesi di un processo di dismissione per le linee 3G. Come già previsto da TIM e da Vodafone, l’abbandono del 3G sarebbe propedeutico a concentrare tutti gli sforzi della compagnia per gli investimenti strutturali sul 5G.

In controtendenza rispetto ad altri gestori, però, tale ipotesi non si realizzerà nel futuro prossimo. Almeno sino a quando Iliad non avrà garantito copertura omogenea del territorio con la tecnologia del 4G, il 3G sarà parte integrante dell’offerta per l’operatore transalpino.