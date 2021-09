Vodafone non vuole farsi trovare impreparata alle soglie della stagione autunnale. Il gestore inglese prosegue il suo serrato confronto con Iliad e con gli altri operatori specializzati in offerte low cost. Anche nelle settimane a venire, gli utenti di Vodafone potranno accedere ad una serie di vantaggiose tariffe per la portabilità del numero da altro operatore.

Vodafone, le due migliori tariffe di inizio Settembre

Una delle migliori promozioni di Vodafone, in questo senso, resta la Special 100 Giga. I clienti che decidono sottoscrivere questa promozione avranno a loro disposizione un ticket con minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli utenti è di soli 8,99 euro.

La promozione di Vodafone si presenta allo stato attuale come la vera alternativa alla ricaricabile Giga 120 di Iliad. I clienti che intendono sottoscrivere questa promozione dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum di 10 euro per attivare la SIM. Gli abbonati inoltre avranno dalla loro parte anche la garanzia di un costo bloccato almeno nel primo semestre.

Tutti coloro che sono interessati a questa ricaricabile di Vodafone potranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia anche per maggiori informazioni. Solo gli clienti attuali di Iliad hanno la possibilità di attivare l’offerta online.

In aggiunta alla Special 100 Giga, Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti anche la ricaricabile Special 50 Giga. Gli abbonati, in questa circostanza, riceveranno un ticket con consumi senza limiti per chiamate e messaggi più 50 Giga per internet. Il prezzo è di 7,99 euro.