Mediaworld in questi giorni ha ufficialmente svelato i nuovi sconti, raccolgono una lunga serie di prezzi davvero da impazzire, con i quali i consumatori possono raggiungere i migliori prodotti in circolazione.

Il volantino del periodo, lo rammentiamo, risulta essere perfettamente disponibile anche sul sito ufficiale dell’azienda, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati tranquillamente anche dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione (in genere non superano i 10 euro).

MediaWorld: il volantino più inaspettato

MediaWorld ne ha davvero per tutti, con il proprio volantino l’azienda sta riuscendo a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, a partire dai top di gamma. Il modello effettivamente coinvolto è il Samsung Galaxy S21+, un terminale in vendita nel periodo corrente a ben 799 euro, ma comunque in grado di vincere a mani basse anche sui più recenti dispositivi da oltre 800 euro.

Le alternative, al netto del nuovissimo Oppo Reno 6 da 499 euro, sono più che altro legate a smartphone che non superano i 300 euro di spesa effettivi. I modelli da non perdere di vista toccano Oppo A74, Vivo Y72, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A52s o anche Galaxy A32.

Risparmiare è facilissimo, grazie alla possibilità di acquistare il tutto tramite il sito ufficiale, ricordando ad ogni modo che i prodotti prevedono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto che sono distribuiti nella loro variante no brand.