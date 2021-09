Iliad offre 120GB in 5G gratis ai già clienti, c'è anche la Giga 80

Continua a riscuotere grande successo Iliad grazie al suo modo di portare verso di sé gli utenti. Il gestore infatti fin da quando è arrivato per la prima volta in Italia riesce a portare via clienti alle altre aziende senza troppi problemi, viste le sue promozioni mobili e i prezzi che le caratterizzano.

Si tratta di opportunità da prendere al volo ma che restano attive per sempre allo stesso prezzo e con contenuti molto generosi. Basti pensare infatti alle promo attualmente disponibili sul sito ufficiale che stanno portando ancora tanti utenti dopo l’estate. Una grande sorpresa poi riguarda tutti coloro che sono già clienti di Iliad e che pagano 9,99 € al mese per un’offerta datata. Le persone in questa cerchia avranno l’opportunità di scegliere gratuitamente il passaggio all’offerta da 120 giga con il 5G incluso, la quale ha lo stesso prezzo.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono due offerte strepitose da prendere al volo

Il mondo Iliad e riguarda sempre più da vicino le offerte strepitose, soprattutto da quando sono arrivate le ultime due viste già prima dell’estate. Stiamo parlando dell’offerta da 120 giga con tutto senza limiti e con il 5G gratis per soli 9,99 € al mese per sempre oltre che dell’altra promo. La seconda infatti è un’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti al prezzo di 7,99 € al mese per sempre. Ricordiamo però che gli utenti che pagano 9,99 € al mese per un’altra offerta, potranno avere gratis quella da 120.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.