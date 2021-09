Iliad offre la Giga 120 con il 5G ai suoi utenti gratis, ecco come averla

La magia di Iliad sta proprio in quello che l’azienda annuncio al suo arrivo ufficiale in Italia in quanto gestore di telefonia mobile. Ciò che il provider voleva realizzare era una rete fitta di utenti che riuscisse a rispecchiare il risparmio ma soprattutto la quantità e la qualità.

Tutto ciò si sta portando avanti nel tempo alla grande, con tutte le nuove offerte che sono state viste in questi mesi pronte a rendere giustizia ai proclami fatti ormai qualche anno fa. Attualmente infatti sul sito ufficiale sono disponibili delle offerte molto interessanti che rispecchiano in pieno quanto voluto inizialmente da Iliad. Le offerte sono sempre piene di contenuti e con prezzi molto bassi che durano per sempre, proprio come piace al pubblico ultimamente. Bisogna semplicemente recarsi sul sito ufficiale, dove ora i già clienti che pagano 9,99 un’offerta datata potranno scegliere l’ultima soluzione da 120 giga in 5G.

Iliad: disponibili due offerte sul sito ufficiale, si parte da 80 per arrivare a 120 giga in 5G

Tutti sono rimasti sorpresi dalla scelta di Iliad di concedere praticamente gratis e senza alcun costo di passaggio l’offerta da 120 giga in 5G con tutto senza limiti a soli 9,99 € al mese per sempre. Ebbene coloro che pagano già 9,99 € al mese per un’altra offerta che non sia la Giga 120, potranno sottoscrivere quest’ultima con un solo click tramite l’area personale.

Inoltre ricordiamo che qualora voleste un’altra offerta interessante a prezzo minore, sul sito di Iliad è presente la Giga 80. Si tratta di un’ottima soluzione che per soli 7,99 € al mese per sempre permette di avere tutto senza limiti e 80 giga in 4G.