Iliad anche nel mese di Settembre assicura ai clienti un’offerta commerciale di primo rilievo. La migliore tariffa a disposizione del pubblico resta la Giga 120. I clienti che attivano questa promozione pagheranno un costo mensile dal valore di 9,99 euro. I consumi previsti invece includono soglie senza limiti per chiamate, SMS e 120 Giga per connettersi in rete anche con tecnologia 5G.

Iliad, le due migliori tariffe low cost sul sito ufficiale

La Giga 120 è senza ombra di dubbio una delle migliori ricaricabili del momento, ma non è l’ultima. Gli abbonati, infatti, potranno anche scegliere altre promozioni alternative come la Giga 80.

La Giga 80 in questi ultimi mesi ha sostituito una delle ricaricabili più popolari del listino di Iliad: la Giga 50. Gli abbonati che attivano questa promozione avranno consumi senza limiti per effettuare telefonate verso tutti e SMS con la presenza di 80 Giga per la navigazione internet. Nel ticket Iliad include anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa vantaggiosa promozione è invece di 7,99 euro.

Oltre alla Giga 80, gli abbonati che intendono attivare un piano con Iliad avranno la possibilità di scegliere anche una terza ricaricabile come la Giga 40. La tariffa in questione ha un costo mensile dal valore di 6,99 euro ogni trenta giorni. I clienti riceveranno consumi senza limiti per le telefonate, gli SMS infiniti e 40 Giga per la navigazione di rete.

Ogni tariffa targata Iliad prevede un costo di attivazione dal valore di 10 euro. Queste due ricaricabili ora citate sono disponibili attraverso il sito ufficiale del gestore.