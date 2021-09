Sembroski è uno dei quattro membri dell’equipaggio che andrà nello spazio con la missione Inspiration4 di SpaceX. Il viaggio, commissionato dal miliardario Jared Isaacman, porterà l’equipaggio nello spazio per tre giorni.

Il resto dell’equipaggio – Hayley Arceneaux, Sian Proctor e lo stesso Isaacman – è stato scelto appositamente per una varietà di caratteristiche diverse. Sembroski fa parte della missione per pura fortuna. Il team di Inspiration4 ha messo in palio un biglietto della lotteria che avrebbe aiutato a raccogliere fondi per il St Jude Children’s Research Hospital. In cambio il vincitore avrebbe partecipato al viaggio nello spazio che avrà luogo a breve.

Ci sono stati quasi 72.000 partecipanti, per una raccolta fondi totale di circa 113 milioni di dollari. Alla fine SpaceX ha scelto a caso il suo vincitore. Sembroski era una di quelle 72.000 persone che hanno partecipato alla lotteria. Tra l’altro, in un certo senso la sua vittoria è doppiamente fortunata. Il biglietto gli è stato dato da un amico, che ha notato il suo interesse per lo spazio e ha deciso di acquistarlo al posto suo.

Alcuni dettagli sul vincitore della lotteria che andrà nello spazio con SpaceX

È un impiegato dell’industria aerospaziale di 41 anni che lavora alla Lockheed Martin ed è un veterano dell’aeronautica statunitense. Pare che il suo interesse per lo spazio sia iniziato presto – osservando le stelle dal tetto della sua scuola. Da allora ha continuato, lavorando come consulente e simulando missioni dello space shuttle. Quindi si è trasferito nell’Air Force, dove ha lavorato per la manutenzione dei missili balistici.

Successivamente, ha conseguito una laurea in aeronautica professionale presso la Embry-Riddle Aeronautical University e da allora ha continuato il suo attuale lavoro a Seattle. Come il resto del suo equipaggio, ha un valore da rappresentare, in linea con il modo in cui ha ottenuto il suo biglietto. Il suo è Generosità. Il resto del team rappresenta i seguenti valori: Speranza, Leadership e Prosperità.