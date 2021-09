Gli smartphone annunciati dalle aziende più note negli ultimi tempi hanno sfoggiato fotocamere incredibili e strutture particolarmente originali ma prossimamente potrebbe essere il display la componente sulla quale i colossi si soffermeranno maggiormente. A consentire l’ipotesi è il display 3D estensibile recentemente presentato da Samsung tramite un video del Global Tech Korea 202.

Samsung potrebbe realizzare smartphone con display 3D estensibile!

Non si tratta di un semplice display 3D bensì di un pannello in grado di assumere forme differenti per rendere l’effetto tridimensionale. Il video a cui si è fatto riferimento mostra un pannello OLED da 13 pollici in grado di modificare la sua struttura e quindi “gonfiarsi” quando opportuno per dare all’immagine rappresentata un effetto 3D reale.

La tecnologia pur trovandosi ancora in fase di sviluppo potrebbe essere destinata a fare la sua comparsa su appositi device, come smartphone o tablet. Samsung potrebbe così stroncare la concorrenza realizzando display decisamente originali da applicare anche sugli smartphone pieghevoli del futuro, e non solo.

Il colosso è solito dedicarsi alla creazione di pannelli originali ma quanto mostrato durante l’evento da prova delle sue reali capacità. I display flessibili attualmente noti potrebbero avere un futuro alquanto interessante anche se le informazioni fornite da Samsung scarseggiano e non consentono di riferire con certezza quale sarà la destinazione effettiva dei pannelli 3D estensibili.

Sarà necessario attendere ancora prima di poter assistere al lancio di dispositivi dotati di tale novità ma aumenteranno senza alcun dubbio le anticipazioni grazie alle quali si avrà la possibilità di conoscere le intenzioni dell’azienda.