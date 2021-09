La serie spagnola di Netflix “La Casa de Papel” è tornata venerdì con la prima metà della sua quinta e ultima stagione. E non ci è voluto molto perché diventasse la più grande serie TV del mondo, secondo l’analisi di Parrot Analytics.

“La Casa de Papel” è ora la serie più richiesta a livello globale su tutte le piattaforme, ha dichiarato mercoledì P. Analytics. La società misura la domanda del pubblico, che riflette il coinvolgimento e il desiderio degli spettatori per una serie: in altre parole la sua popolarità complessiva.

Lo show è salito in vetta giovedì, il giorno prima del debutto della quinta stagione, ed è stato 78,9 volte più richiesto rispetto alle serie di tutto il mondo, ha affermato Parrot Analytics.

La domanda è cresciuta dopo che i nuovi episodi sono stati presentati in anteprima, aumentando la richiesta a 122,6 volte in più rispetto alla media di domenica.

Il mercato principale dello spettacolo nell’ultima settimana è stato l’India, seguita dagli Stati Uniti e poi dalla Spagna, ha affermato Parrot Analytics.

Riflette quanto siano importanti i mercati internazionali per i servizi di streaming, e l’India in particolare è essenziale poiché Netflix mira a segnare un’impronta globale.

Il continuo successo de “La Casa de Papel” è una grande vittoria per la societa’, che ha visto diminuire le domande di abbonamento dopo l’arrivo delle serie originali e l’emergere dei concorrenti. Durante il secondo trimestre del 2021, Netflix è sceso al di sotto del 50% della quota di mercato, al 48,3% per essere precisi, per la prima volta da quando Parrot Analytics ha iniziato a misurare la quota di domanda trimestrale. Seguono Amazon Prime Video con il 12,7% della quota di mercato e poi Disney+ con il 7,3%.

Netflix è ancora il leader mondiale dello streaming con oltre 209 milioni di abbonati in tutto il mondo a partire dal suo rapporto sugli utili del secondo trimestre. Disney+ è cresciuto rapidamente dal lancio nel novembre 2019, ma gia’ il 3 luglio contava 116 milioni di abbonati in tutto il mondo.