Nonostante l’uscita dell’ultima stagione della serie di grande successo di Netflix, La Casa De Papel, potresti voler approfittare del fatto che la piattaforma di streaming abbia creato una libreria di contenuti con il cast della serie.

Se ti sono piaciuti gli attori dello show, e vorresti approfondire di piu’ i loro lavori cinematografici, ecco la lista che include tutti i loro film e serie TV da non perdere:

Élite: Jamie Lorente (alias Denver), María Pedraza (Alison Parker delle stagioni 1 e 2) e Miguel Herrán (Río) appaiono tutti in questo dramma molto popolare. Tutti e tre vedono i loro ruoli diminuire un po’ dopo la prima stagione, ma sono comunque cruciali.

Toy Boy: María Pedraza (Alison Parker) recita in questo thriller che parla di uno spogliarellista che cerca di riabilitare il suo nome dopo una condanna ingiusta per omicidio colposo.

Paquita Salas: Una delle migliori serie comiche recenti della televisione spagnola vede Belén Cuesta (Julia dalla terza stagione de “La Casa De Papel“) in uno dei suoi ruoli principali. Anche la collega Úrsula Corberó (alias Tokyo) fa un cameo interpretando se stessa in questa satira dietro le quinte dell’industria cinematografica spagnola.

Locked Up: Questa serie non è un originale Netflix di per sé, ma è disponibile nella maggior parte dei territori. È stato creato e presentato per due stagioni da Álex Pina e presenta anche Alba Flores (alias Nairobi) e Najwa Nimri (alias Alice Sierra nelle stagioni 3-5) come prigionieri come questo thriller femminile ambientato in una prigione.

Altri film e serie di rilevanza

Gun City: Jaime Lorente (Denver) e Paco Tous (alias Mosca) interpretano ancora una volta padre e figlio in questo dramma ambientato nella Barcellona degli anni ’20.

Mirage: Álvaro Morte (alias The Professor) appare in questo contorto film di fantascienza su una tempesta che fa aprire il continuum spazio-temporale e consente la possibilità di prevenire un omicidio avvenuto 25 anni prima.

Errementari: Il diavolo e il fabbro – Itziar Ituño (alias Raquel Murillo/Lisbon) appare in questo adattamento horror/fantasy di un racconto popolare tradizionale basco che vede un fabbro del villaggio che combatte con il diavolo per salvare un bambino.

Yucatán: Rodrigo de la Serna (alias Palermo delle stagioni 3 e 4) interpreta un truffatore che cerca di superare in astuzia il suo ex partner in questa commedia ambientata a bordo di una nave da crociera.

The Endless Trench: Belén Cuesta (Julia) ha vinto il plauso della critica e un premio Goya per la sua interpretazione in questa serie. Il suo ruolo riguarda una una moglie sofferente di un uomo costretto a nascondersi nella casa di famiglia per oltre 30 anni dopo la guerra civile spagnola. Potrebbe non essere la scelta ideale per coloro che attualmente vivono in isolamento, ma è comunque un film commovente.