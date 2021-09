Coop e Ipercoop sono veramente imbattibili, il nuovo volantino avvicina ulteriormente gli utenti all’acquisto di tecnologia, inclusi gli smartphone, facendoli risparmiare decisamente più del previsto, o comunque di quanto visto presso altre realtà.

La campagna promozionale è, come al solito, disponibile solo ed esclusivamente presso i vari punti vendita sul territorio, gli acquisti non risultano possibili sul sito ufficiale, almeno al medesimo prezzo di vendita. Il risparmio è garantito per ogni utente, infatti le scorte non appaiono essere limitate, almeno stando a quanto comunicato.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, sono per voi completamente gratis sul nostro canale Telegram.

Coop e Ipercoop: il volantino più inaspettato

L’offerta più importante dell’intero volantino Coop e Ipercoop, è interamente focalizzata sul Samsung Galaxy A22, uno smartphone complessivamente molto interessante, sopratutto per l’economico prezzo di vendita finale, corrispondente appunto a soli 179 euro (rispetto ai 249 euro previsti di listino).

Osservando da vicino la scheda tecnica ne possiamo scoprire tutte le qualità generali, infatti parliamo di un prodotto con una batteria da ben 5000mAh, la quale garantire una autonomia decisamente superiore alla media, passando poi per un display da 6.4 pollici di diagonale, un processore octa-core, 4 fotocamere nella parte posteriore (tra cui un sensore principale da 48 megapixel), riconoscimento tramite impronta digitale e sblocco con il viso 2D, per finire con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna completamente espandibile.

Tutto questo viene proposto in versione completamente sbrandizzata, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nei medesimi punti vendita di acquisto.