Il volantino Euronics muove i passi nella giusta direzione, proponendo al pubblico italiano la possibilità di godere di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, con prezzi sempre più bassi e convenienti, tra cui effettivamente sarà possibile scegliere.

Il risparmio per gli utenti italiani è assolutamente garantito, grazie a questa campagna, infatti, ognuno di noi potrà godere di sconti veramente mai visti prima, prezzi molto bassi ed ampie disponibilità di scorte. L’accesso è possibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza vincoli particolari, sopratutto in termini regionali o di appartenenza.

Euronics: queste sono le nuove offerte da non perdere

Il volantino Euronics cerca di rispondere all’ottima campagna promozionale di Trony, con i cosiddetti Magnifici Tech, una soluzione che integra un meccanismo già visto ed apprezzato in passato. L’utente che desidera entrare di diritto nella soluzione corrente, non deve fare altro che recarsi in negozio ed acquistare un prodotto da almeno 599 euro. L’unica limitazione è legata proprio a questo punto, la spesa indicata deve essere sul singolo elemento, non su una somma di più dispositivi.

Successivamente sarà possibile scegliere di investire altri 199 o 299 euro, accedendo a tipologie di prodotti differenti. Nel primo caso gli acquisti potranno ricadere su Nintendo Switch, HP Chromeook, Rowenta X-Force Flex o Lavatrice LG; nell’altro, invece, sarà possibile poi puntare su asciugatrice Electrolux, smart TV LG o anche un condizionatore Samsung.

I dettagli del volantino che abbiamo discusso ed elencato nel nostro articolo, sono disponibili direttamente nelle pagine inserite poco sotto.