I disservizi sono all’ordine del giorno per gli operatori telefonici, ma anche per tutte le piattaforme di servizi online. Si tratta di interruzioni del servizio in aree e tempi limitati, ma ad ogni modo fastidiose.

Operatori telefonici: Vodafone la più segnalata

Nel caso in cui anche voi doveste avere problemi con operatori telefonici o piattaforme online, potete controllare molto facilmente se il problema riguarda solo voi o meno. Dovrete solo collegarvi a Downdetector.it e verificare le segnalazioni degli altri utenti.

Una volta aperto il sito, non dovrete fare altro che scegliere l’operatore o il servizio che vi interessa. Vi verrà mostrato un grafico che rappresenta le segnalazioni effettuate nelle ultime 24 ore. Se poi vorrete, potrete segnalare anche voi un disservizio così da aiutare gli altri utenti e la compagnia a notare il problema per poi risolverlo.

Andando sul sito possiamo vedere come, ad esempio, oggi Vodafone abbia registrato abbastanza segnalazioni riguardo la connessione Internet da mobile. Nelle ultime 24 ore ci sono state infatti circa 150 segnalazioni.

Se anche voi riscontrate qualsiasi genere di problema non dimenticato di effettuare una segnalazione, aiuterà gli altri utenti nella vostra stessa situazione.