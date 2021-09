È l’analista Ming-Chi Kuo a rendere note le funzionalità previste sui futuri dispositivi Apple e, in particolar modo, su Apple Watch Series 8 e Apple AirPods Pro 2. L’esperto, noto per l’affidabilità delle sue anticipazioni, ritiene che lo smartwatch del colosso di Cupertino in arrivo il prossimo anno e la nuova generazione di auricolari Pro vedranno l’introduzione di funzionalità inedite particolarmente interessanti e legate al benessere e alla salute.

Apple Watch Series 8 e Apple AirPods Pro 2: in arrivo nuove funzioni per il benessere degli utenti!

La misurazione della temperatura corporea potrebbe essere la nuova funzione introdotta da Apple sul suo prossimo smartwatch. La generazione in arrivo il prossimo anno, secondo Kuo, sarà in grado di percepire la temperatura corporea, un parametro che andrà ad accostarsi a quanto già proposto, e quindi: al monitoraggio della frequenza cardiaca, al livello di ossigenazione del sangue, al monitoraggio del sonno.

A fornire novità legate al benessere e alla salute saranno anche gli AirPods Pro 2. Gli auricolari di seconda generazione dovrebbero consentire l’esecuzione di funzionalità non ancora specificate ma probabilmente inerenti allo svolgimento dell’attività fisica. Kuo non ha fornito particolari informazioni in merito alle novità previste su AirPods Pro 2.

I due dispositivi non arriveranno prima del 2022. L’attesa sarà dunque ricca di anticipazioni che permetteranno di conoscere le possibili novità pensate dal colosso di Cupertino. L’attenzione al momento è incentrata sull‘evento che si terrà il 14 settembre e che avrà tra i suoi protagonisti i nuovi iPhone 13, Apple Watch 7 e, probabilmente, gli AirPods di terza generazione insieme a un nuovo iPad Mini.