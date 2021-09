TIM ha deciso di confermare alcune delle sue più vantaggiose tariffe low cost anche nel mese di Settembre. Il gestore italiano cerca il confronto diretto con Iliad e con le sue popolari promozioni che hanno nei prezzi da ribasso il loro punto di forza. In opposizione alla Giga 120, gli utenti di TIM potranno ora scegliere non una ma bensì due iniziative con tanti Giga e prezzi contenuti.

La seconda offerta è la Steel Pro. Gli abbonati che sottoscrivono questa proposta avranno a loro disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è di 6,99 euro ogni trenta giorni.

La prima promozione dedicata a tutti i nuovi clienti da parte di TIM è la Gold Pro. Gli utenti che attiveranno questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti più SMS da inviare a chiunque. Previsti anche 70 Giga per navigare in internet. Il prezzo per gli utenti sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Queste ricaricabili di TIM prevedono delle condizioni precise per tutti gli utenti interessati. In primo luogo i futuri abbonati del gestore dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro per i costi di attivazione e per la ricezione della scheda SIM. Al tempo stesso i clienti dovranno impegnarsi alla portabilità della rete da Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider virtuali.

Per quanto concerne l’attivazione, i clienti di TIM possono recarsi presso uno punti vendita ufficiali del provider sul territorio nazionale.