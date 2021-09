Sono tante le novità che sono state annunciate durante il Salone dell’auto di Monaco 2021. Tra queste, in particolare, vi è la nuova berlina elettrica di Mercedes, cioè la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+.

Mercedes svela al Salone di Monaco la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

La nuova berlina elettrica del noto marchio tedesco è stata quindi ufficializzata durante il Salone dell’Auto di Monaco. Si tratta di un veicolo dal look sportivo ma allo stesso tempo elegante, con alcuni tratti distintivi che la contraddistinguono. Tra questi, ci sono ad esempio la mascherina del radiatore AMG Black Panel e troviamo diversi elementi che migliorano l’aerodinamica.

Il design e il look sportivo si rispecchia anche all’interno con anche in questo caso alcuni tratti stilistici distintivi. Abbiamo infatti il volante Performance AMG realizzato in pelle nappa, i pedali sportivi AMG e speciali rivestimenti in materiale ARTICO con microfibra MICROCUT e non manca anche il sistema di infotainment MBUX Hyperscreen.

Lato prestazionale, la nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ può contare sulla presenza di due motori elettrici che permettono di usufruire di una potenza massima di ben 658 CV con 950 nm di coppia. La velocità massima è invece di 220 km/h con una accelerazione da 0 a 100 km in 3,8 secondi. A scelta, però, è possibile avere il pacchetto DYNAMIC PLUS AMG che aumenta notevolmente le prestazioni. In questo caso, infatti, si avranno a disposizione 761 CV e la velocità massima sale a 250 km/h. Per quanto riguarda l’autonomia su strada, invece, Mercedes dichiara circa 526-580 km secondo il ciclo WLTP.

Al momento l’azienda non ha però comunicato i prezzi di vendita della nuova Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Staremo a vedere più in là.