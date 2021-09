Il noto marchio tedesco Mercedes ha da poco annunciato la versione ibrida Plug-in del suo Mercedes-AMG, ovvero la versione GT 63 S E PERFORMANCE. Si tratta di un veicolo dalle prestazioni elevatissime e che ora può contare delle nuove tecnologie di elettrificazione. Vediamo brevemente le sue caratteristiche principali.

Mercedes annuncia Mercedes-AMG in versione ibrida Plug-in GT 63 S E PERFORMANCE

Mercedes sta puntando sempre più sul settore dell’elettrico e per questo ha da poco svelato ufficialmente la versione ibrida Plug-in del suo veicolo sportivo. Come già accennato, si tratta del nuovo Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. Quest’ultimo, in particolare, può contare su una potenza davvero notevole, grazie anche alla presenza di alcune tecnologie della Formula 1.

Nello specifico, sotto al cofano è presente un motore V8 biturbo con una potenza di ben 639 CV con 900 nm di coppia. La potenza complessiva del veicolo, però, arriva fino ad addirittura 843 CV grazie alla presenza di un ulteriore motore elettrico da 204 CV con 320 nm di coppia. In questo modo, la nuova Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE è in grado di raggiungere velocità elevatissime (316 km/h) ed è in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Gli utenti potranno inoltre scegliere tra diverse modalità di guida, ovvero Electric, Comfort, Sport, Sport+, RACE, Slippery ed Individual. Dal punto di vista dell’autonomia, infine, è presente una batteria da 6.1 kw la quale, assieme alle varie tecnologie per dare una super potenza al veicolo, garantisce di camminare in full electric soltanto per 12 km. Tra le altre caratteristiche, infine, troviamo il sistema MBUX, sedili e volante sportivi e la possibilità di scegliere tra i pacchetti estetici Carbon Package, Night Package e Night Package II.