Ogni giorno si cerca sempre più di portare il mondo dei trasporti verso l’elettrificazione. Abbandonare i classici motori diesel e benzina sembra la soluzione migliore per la salvaguardia dell’ambiente.

Diesel: gli studi rivelano che inquina meno dell’elettrico

Ciò che va considerato però, non sono solo gli effetti nell’immediato. Se consideriamo infatti le emissioni prodotte dai due tipi di veicolo, dalla loro produzione al loro smaltimento, ci renderemo conto di come il diesel sia più ecologico.

Il punto chiave sta nella parte finale, lo smaltimento. Smaltire le batterie delle vetture elettriche produce una grandissima quantità di emissioni nocive per l’ambiente. Si arriva a quasi il doppio rispetto ad un veicolo diesel.

Alcuni studi rivelano che un veicolo elettrico, per essere effettivamente più ecologico di un’auto che monta un motore diesel, dovrebbe percorrere almeno 580 mila chilometri. Una cifra quasi impensabile per una vettura.

L’unica speranza è che in futuro si scopra un modo per smaltire queste batterie in modo più salutare per l’ambiente. Questo permetterebbe quindi la totale elettrificazione dell’intero sistema di trasporti.