ì Il nuovo volantino Coop e Ipercoop garantisce un risparmio assicurato, a partire dalla possibilità di acquistare uno smartphone di fascia bassa, spendendo cifre ancora inferiori rispetto al listino originario, e senza dover minimamente sottostare a vincoli particolari.

L’acquisto, come sempre accade per l’azienda, è possibile prima di tutto nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, senza vincoli territoriali, con l’aggiunta della possibilità di accedervi anche tramite il sito ufficiale. In questo secondo caso ricordiamo comunque che è prevista la spedizione gratuita, raggiungibile al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: le offerte che nessuno si aspettava

Risparmiare con Coop e Ipercoop è possibile anche per quanto riguarda la fascia bassa della telefonia mobile, da non trascurare assolutamente la presenza di un buonissimo Xiaomi Redmi 9C, in vendita a circa 115 euro, il quale promette comunque discrete prestazioni generali.

La caratteristica principale del prodotto indicato, è chiaramente la batteria, un componente da ben 5000mAh, che offre all’utente la possibilità di godere di una autonomia decisamente superiore alla media e alle più rosee aspettative. La restante schede tecnica risulta in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, anche da un punto di vista pienamente fotografico.

Il modello viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, e non i danni causati dall’utente, oltre all’essere completamente sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.